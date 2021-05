Mort de Bernard (Koh-Lanta) : Le jour où il a sauvé la vie d'une femme de footballeur en off

Dimanche 16 mai 2021, les aventuriers de Koh-Lanta ont appris une terrible nouvelle, celle de la mort de Bernard Deniaud. Cet ancien guide nature avait participé au célèbre jeu de survie de TF1 en 2012, en Malaisie. Il s'est éteint à l'âge de 69 ans, parti "pour son dernier voyage avec force et entouré d'amour", comme indiqué sur sa page Facebook. De nombreux ex-apprentis Robinsons lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Camille Schneiderlin, sa camarade sur le camp, témoigne sur Instagram sa tristesse et se remémore un moment fort du jeu.

"Repose en paix Bernard. Triste nouvelle... Je garderai de beaux souvenirs avec ce grand baroudeur dans l'âme qui traversait le monde en trottinette", écrit Camille Sold, désormais épouse du footballeur Morgan Schneiderlin, en légende de photos avec le défunt dans le jeu, puis après.

Toujours en story sur le réseau social de partage d'images, la maman de Maé (2 ans) et Keira (8 mois) raconte une anecdote inattendue. Prenant la pose aux côtés de Bernard et Vanessa, également aventurière de Koh-Lanta, Camille Schneiderlin s'explique. "Je n'oublierai jamais cette nuit à Koh-Lanta où toi et Vaness m'avez sauvé la vie. Je dormais profondément à côté du feu, et chaque nuit vous veilliez tous les deux pour ne pas qu'il s'éteigne, lâche-t-elle. Je dormais trop proche et une braise m'est tombée dessus et a commencé à brûler mon pull. Ils ont sauté sur moi pour l'éteindre, je n'avais même rien remarqué." Une bien belle histoire...

Camille Schneiderlin n'est pas la seule à rendre hommage à Bernard Deniaud. En effet, Denis Brogniart a également témoigné sa tristesse sur Twitter face à la disparition de l'aventurier émérite. Amel, gagnante de Koh-Lanta 2002, évoquait quant à elle un "combat secret". Auprès de nos confrères du Parisien, Nadine, elle aussi candidate, en a dit un peu plus. Elle a appris un an après la diffusion de l'émission que Bernard était malade. "Il n'en parlait pas, confie-t-elle. Il m'avait juste dit qu'il se battait contre une saloperie de maladie et qu'il se sentait fort."

Toutes nos condoléances aux proches de Bernard Deniaud.