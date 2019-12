Mort de Brian Tarantina à 60 ans : les causes de son décès révélées

Brian Tarantina, qui jouait Jackie, le maître de cérémonie dans la série Amazon The Marvelous Mrs. Maisel est mort dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 novembre 2019. TMZ.com, qui a de très bonnes sources policières et judiciaires, a appris que l'acteur était mort d'une overdose de multiples drogues, dont du Fentanyl.

L'acteur est décédé d'une "sévère intoxication" due aux effets combinés du Fentanyl, de l'héroïne, de la cocaïne et du Diazepam - aussi connu sous le nom Valium - d'après les informations du médecin légiste en chef de New York. Les experts ont conclu à une mort accidentelle. Pour rappel, le Fentanyl fait des ravages aux États-Unis. Cet opioïde 50 fois plus puissant que l'héroïne peut être rapidement fatal, même s'il est à peine surdosé. Il a joué un rôle dans la mort de Prince, Mac Miller ou encore Lil Peep.

En novembre dernier, la police avait retrouvé le corps de Brian Tarantina dans son appartement de Manhattan avec de la poudre blanche à côté, information inconnue auparavant. C'est sa nièce qui avait découvert son corps, inanimé sur son lit. À l'époque, il avait été annoncé que Brian Tarantina aurait pu avoir succombé à une grave maladie. Son agent avait en effet confié à TMZ.com qu'il avait eu de graves problèmes de santé ces derniers mois et qu'il se faisait soigner depuis un mois pour un possible trouble cardiaque. L'acteur avait d'ailleurs été hospitalisé peu avant sa mort et avait depuis connu des complications.