Mort de Chris Cornell : Sa veuve attaque son ancien groupe en justice

La mort du chanteur Chris Cornell, survenue le 18 mai 2017, avait suscité une vive émotion. Sa veuve ravive sa mémoire en se battant pour ses droits. Vicky Cornell attaque le groupe de son mari en justice pour des royalties impayées.

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que Vicky Cornell a lancé des poursuites contre Soundgarden, l'ancien groupe de son défunt mari Chris Cornell. Selon elle, les autres membres du groupe conserveraient des centaines de milliers de dollars de royalties de Chris Cornell, de l'argent qui devrait leur revenir à elle et à ses enfants.

Chris Cornell en avait trois : Lilian Jane (19 ans), née de son premier mariage avec son ancienne manager Susan Silver, Tony et Christopher (15 et 14 ans), issus de sa troisième et dernière union avec Vicky Cornell.