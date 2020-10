Mort de Dmitriy Stuzhuk : la star du fitness succombe au coronarvirus à l'âge de 33 ans

C'est une disparition qui remet tout en cause. Il était jeune, il était très, très en forme... mais Dmitriy Stuzhuk est mort du coronavirus. Agé de 33 ans, le sportif ukrainien était loin de faire partie des "populations à risque". Star du fitness, suivi par plus d'un million de personnes sur Instagram, il se faisait une joie de partager sa routine alimentaires, sa manière de cultiver son corps d'Apollon extraordinaire tout en partageant quelques bribes de ses joies de père. Hélas, sur les réseaux sociaux, son ex-femme Sofia s'est chargée d'annoncer le drame le samedi 17 octobre 2020.

Je te serai éternellement reconnaissante pour nos trois beaux enfants

"Il est vrai que nous n'étions pas en bons termes, a expliqué la jeune femme. Et oui nous avions de nombreux problèmes. Mais cette relation nous avait tant apporté. Nous avons tant vécu et tant expérimenté ensemble. Tu étais là dans la peine et dans la joie. Je te serai éternellement reconnaissante pour nos trois beaux enfants. Nous n'étions plus ensemble mais cela ne change rien à ma douleur, je suis désolée, si désolée, merci pour tout, tu étais la personne la plus importante de ma vie, mon professeur, mon guide. Tu es désormais notre ange-gardien et ton amour protégera nos anges. Comme il est difficile de réaliser ce qui nous arrive. Que ta mémoire soit bénie."