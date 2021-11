Mort de Faustine (Star Academy 6) : Lucie Bernardoni toujours attristée par le drame

Les souvenirs remontent à la surface, ces dernières semaines, pour tous les candidats de la Star Academy. A l'occasion des 20 ans de l'émission, TF1 a organisé trois primes et réunit les figures les plus marquantes du show musical des années 2000, élèves comme professeurs du château de Dammarie-les-Lys. Dans la mesure du possible. Certaines personnalités, bien sûr, n'ont pas pu se joindre au reste du groupe. Le samedi 13 novembre 2021, Grégory Lemarchal manquait notamment à l'appel.

Je trouve ça triste que son combat ne soit pas plus médiatisé

Présente sur le plateau de TF1 pour rendre hommage à son camarade de classe, Lucie Bernardoni, finaliste de l'époque face à l'ange, n'a pas non plus oublié Faustine Nogherotto, candidate de la 6e saison du programme. Et pour cause. Le 29 janvier 2021, la jeune femme est morte à l'âge de 31 ans, quatorze ans après avoir participé à la Star Ac. Elle luttait contre la maladie depuis de nombreux mois. "Juste encore une fois. Une vraie pensée sincère pour Faustine, a donc écrit, sur Twitter, la compagne de Patrice Maktav. Je trouve ça triste que son combat ne soit pas plus médiatisé. Tout mon amour à sa famille et ses proches."