Mort de Faustine Nogherotto (Star Ac' 6) – Lucie Bernardoni bouleversée : "Tu ne souffres plus"

Il y a des aventures qui ne s'oublient pas et qui rapprochent. Il n'est pas rare par exemple que les aventuriers de Koh-Lanta se réunissent de temps à autres, toutes saisons confondues. Il en va de même pour les anciens candidats de la Star Academy, lesquels partagent les bons comme les mauvais moments. Lucie Bernardoni a ainsi apporté son soutien à l'entourage de Faustine Nogheretto après son tragique décès survenu au cours du week-end. La chanteuse a succombé à l'âge de 31 ans d'une maladie incurable, quatorze ans après avoir participé à la sixième saison de la Star Ac, en 2006.

Pour lui rendre hommage, Lucie Bernardoni, qui a quant à elle été finaliste face à Grégory Lemarchal en 2004, a partagé une photo de Faustine. "Elle respire la joie sur cette photo. C'est pas grand-chose mais ça fait du bien de la voir souriante", légende la femme de Patrice Maktav pour commencer. Et pour elle de saluer la belle personne qu'elle était : "Je ne la connaissais pas vraiment, mais je savais quel combat elle menait. Je viens d'apprendre sa disparition et je voulais rendre hommage à cette jeune femme courageuse qui s'est battue contre plusieurs maladies dont la #encephalomyelitemyalgique et le #syndromedegougerotsjogren. Elle était une artiste et une femme forte. Toutes mes condoléances à sa maman, à sa famille et à ses proches. Vraiment, de tout mon coeur. Faustine, tu ne souffres plus. Alors sois heureuse là haut. Prends le temps d'arriver, prends ton temps. Au revoir Faustine." Les condoléances des internautes ont suivi et beaucoup se sont souvenus avec tendresse de la participation marquante de Faustine au télé-crochet de TF1.