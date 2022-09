Mort de Filip Nikolic : sa compagne Valérie a été obligée d'avorter, la raison expliquée

Le 16 septembre 2009, Filip Nikolic, un des membres du boysband 2Be3, est retrouvé mort, à l'âge de 35 ans après une crise cardiaque. Une nouvelle qui a fait l'effet d'un choc partout en France, mais pour sa compagne de l'époque Valérie et mère de leur fille Sasha, c'est une immense douleur. La vie de l'amoureuse du chanteur et comédien a été bouleversée depuis ce jour, elle a alors couché sur le papier son chagrin et sa reconstruction dans le livre Filip, pour la vie, sorti un an après son décès. Dans les pages de cet ouvrage poignant, elle revient notamment sur un épisode très difficile, sa grossesse, à laquelle elle a dû mettre un terme.

Quand Filip Nikolic rencontre Valérie Bourdin, elle est déjà mariée et maman d'une fille, Tanelle, mais il a le coup de foudre. Le fougueux artiste au physique d'éphèbe fait tout pour conquérir cette femme aussi belle que responsable et les pieds sur terre. Leur histoire démarre alors et quelque mois plus tard, Valérie tombe enceinte. "Six mois après le début de notre histoire, Filip parlait déjà d'enfant. Quand il apprend qu'il va être père, il a du mal à canaliser le torrent d'émotions qui l'envahit. Pressé d'annoncer la nouvelle à son entourage, il imagine déjà les réactions enthousiastes, les félicitations, les cris de joie", écrit-elle dans son livre Filip, pour la vie.

Cependant, le couple aux anges voit son enthousiasme céder la place aux pressions extérieures, notamment celle de l'univers professionnel du beau chanteur. Son manager est catégorique, selon les propos de l'autrice : "Tu es trop jeune ! Ce n'est pas sérieux... Avec le nouvel album, tu n'auras pas le temps de t'occuper d'un enfant. (...) Tu vas tout foutre en l'air. Ta carrière et celle des garçons par la même occasion." D'après sa plume, il lui aurait également tenu ce discours : "Valérie, tu es enceinte... C'est bien ! Mais j'ai signé un chanteur. Pas un père de famille !"

Face à tant de pression, Valérie Bourdin a alors décidé d'avorter, un choix qui a marqué Filip Nikolic. Unis devant cette épreuve, ils sont allés ensemble faire les démarches. "Jusqu'à la dernière seconde, il me soutient, m'accompagne à l'hôpital... ", confie celle qui se souvient ensuite des jours douloureux qui ont suivi, empreints d'une grande tristesse. Les amoureux accueilleront ensuite en 2005, leur bébé, une fille qu'ils ont prénommé Sasha. Aujourd'hui jeune fille, elle fait fureur sur les réseaux sociaux, affichant le charisme et la photogénie héritée de ses parents.