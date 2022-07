Sasha Nikolic : Parfait mélange de ses deux parents, elle impressionne sur Instagram !

En effet, la jeune femme n'est pas que mannequin : elle crée déjà ses maillots de bain et les porte elle-même pour les vendre grâce aux réseaux sociaux. Et ses collections font mouche, puisque son nombre d'abonnés ne cesse de grimper. Prochaine étape, organiser un défilé ? La jeune femme serait en tout cas très soutenue par sa mère, sa demi-soeur Tanelle et les amis de son père, Adel Kachermi et Frank Delay, qui formaient avec lui les 2Be3.

Le 1er septembre dernier, alors qu'il aurait dû fêter ses 47 ans, ce dernier avait publié un message très touchant à l'attention de son ami disparu : "Salut mon pote, tu aurais 47 ans aujourd'hui. Je pense souvent à toi. Tu te rappelles de cette photo prise dans mon appart' à Miami pendant l'époque de l'album 'Excuse My French'. [...] J'en garde les meilleurs souvenirs de l'époque 2be3. Plus on parle de toi moins on t'oublie. Je t'embrasse où que tu sois. Love you".