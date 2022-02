Mort de Grichka Bogdanoff : au bord des larmes, sa compagne Chaima s'exprime pour la première fois

La Covid-19 a emporté de nombreuses personnalités dans son sillage. Parmi elles, les jumeaux Igor et Grichka Bogdanoff. Après avoir contracté le virus, les deux frères non vaccinés étaient admis en détresse respiratoire à l'hôpital avant de rendre leur dernier souffle à l'âge de 72 ans. Leur disparition a été une onde de choc dans la sphère médiatique et surtout pour leurs compagnes respectives.

Julie Jardon partageait la vie d'Igor, Chaima, celle de Grichka. Si la première s'était déjà exprimée, la seconde avait gardé le silence depuis la mort de celui qu'elle aimait. Mais, sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mardi 1er février, la jeune femme de 25 ans s'est confiée pour la première fois sur sa vie sans lui. L'émotion était à son comble : "À chaque fois, je pense à lui. Quand quelqu'un me parle de Grichka, j'ai les larmes aux yeux parce qu'il a laissé un vide que personne ne peut combler, a-t-elle déclaré à l'animateur Cyril Hanouna. Il a fait beaucoup de choses pour moi, il était toujours à côté de moi. C'est un sentiment horrible et tellement difficile de ne plus voir la personne qu'on aime, avec qui on a vécu de très beaux moments."

Accompagnée de l'ultime agent d'Igor et Grichka Bogdanoff, Damien Nougarède, Chaima a raconté les derniers instants de son compagnon avant d'être admis à l'hôpital : "J'étais chez moi. On s'envoyait des messages, on parlait sur Whatsapp mais après j'ai vu qu'il ne me répondait pas. J'étais inquiète. Je suis allée chez lui (...) Quand il m'a ouvert, je l'ai trouvé très fatigué. Je lui ai dit qu'il fallait aller à l'hôpital, il m'a dit d'accord. Au début, c'était difficile pour lui parce qu'il était contre. (...) J'ai pris la décision, j'ai appelé le Samu et on a attendu 20 minutes. C'était vers 2 heures du matin."

Le 28 décembre, Grichka perdait son combat contre le virus. Malgré la douleur de sa dernière compagne Chaima, cette dernière a accepté de revenir sur les débuts de leur histoire : "Ça faisait trois ans que nous étions amis sur Facebook. Il m'a proposé de venir faire un stage ici en France parce que je suis Marocaine. On a vécu des bons moments ensemble, c'était quelqu'un de très gentil. Le jour où je suis venue en France, il m'a accueillie à l'aéroport. J'étais dans un autre monde." Le sien s'est effondré depuis...