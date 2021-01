Mort de Harry Brant : Sa marraine Naomi Campbell, dévastée, lui rend hommage

La mort de Harry Brant, survenue le 18 janvier 2021, a choqué de nombreux internautes. Le fils du top model Stephanie Seymour n'avait que 24 ans. Dévastée, sa marraine Naomi Campbell lui a adressé ses adieux dans un message touchant.

"Il m'a fallu quelques jours pour comprendre et assimiler le fait que mon superbe filleul Harry Brant est parti vers le monde spirituel", commence @naomi sur sa publication du vendredi 22 janvier 2021. Le mondain de 24 ans, habitué des Fashion Weeks et des soirées les plus prisées, a succombé à une overdose accidentelle. "Tu avais cette joie magique et innée depuis que tu étais bébé, une joie que tu transmettais à ceux qui t'entouraient, je t'emmenais à mes rendez-vous, et on me demandait si on pouvait te booker, tu n'avais même pas 10 ans, malin comme un singe, une créativité qui débordait de toi à tous les niveaux", poursuit Naomi Campbell dans son éloge posthume.

"Harry tu as emmené un morceau de mon coeur, nous ne nous sommes jamais jugés, notre relation était toujours honnête, trop jeune pour partir, je t'aimerai toujours inconditionnellement, et je sais que de l'autre côté, là où nous nous reverrons et nous réjouirons à nouveau, papa Azzedine [Azzedine Alaïa, le couturier mort le 18 novembre 2017, NDLR] et Franca [Franca Sozzani, la défunte rédactrice en chef de l'édition italienne du magazine Vogue décédée le 22 décembre 2016, NDLR] s'occuperont de toi !".