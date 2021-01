Stephanie Seymour "à jamais attristée" : mort de son fils Harry à 24 ans

Début d'année compliquée pour Stephanie Seymour. Le mannequin vient de perdre son fils Harry Brant, 24 ans. Le jeune homme passionné de mode est décédé d'une overdose accidentelle, comme l'a annoncé sa famille le lundi 18 janvier 2021. Il devait entamer une cure de désintoxication.

"C'est avec un chagrin absolu que nous vous annonçons que notre fils adoré, Harry Brant, a perdu sa bataille contre son addiction et est décédé d'une overdose accidentelle d'un médicament prescrit. Nos coeurs sont brisés. Harry voulait surmonter son addiction, à quelques jours de réintégrer une cure de désintoxication. Nous serons à jamais attristés que la vie de Harry se soit achevée par cette maladie dévastatrice. Nous vous demandons de respecter l'intimité de notre famille, alors que nous essayons de gérer la perte de notre fils merveilleux", ont annoncé Stephanie Seymour et son mari, Peter Brant au New YorkPost.

Harry Brant et son frère, Peter Junior, avaient pour habitude de se rendre ensemble aux défilés de mode. Ils ont souvent été décrits comme la version masculine de Paris et Nicky Hilton. "Harry adorait la mode et était un pionnier des cosmétiques et du maquillage pour les hommes, en collaborant avec une grande marque pour une collection unisexe. Il avait beaucoup fait en 24 ans, mais nous n'aurons jamais la chance de voir toutes les choses qu'il aurait pu faire", ont poursuivi ses parents.

Harry Brant avait créé sa ligne de maquillage unisexe pour MAC Cosmetics, avec son frère. Une collection toujours disponible à ce jour. En 2016, il avait déjà des soucis d'addiction et avait été arrêté pour ne pas avoir réglé son taxi. Il avait été appréhendé en possession de cocaïne.