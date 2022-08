Mort de Jean-Luc Delarue : d'étranges séjours dans une clinique en Italie... pour laver son sang !

C'est le triste anniversaire des 10 ans de sa mort. Le 23 août 2012, Jean-Luc Delarue, figure incontournable du paysage audiovisuel français, est décédé à l'âge de 48 ans. Une tragique disparition des suites d'un cancer de l'estomac et du péritoine, qui a beaucoup affecté le plus grand nombre. Considéré longtemps comme le gendre idéal du petit écran, l'animateur cachait en réalité une bien sombre face. Obsédé par son image et son physique, il serait allé jusqu'à faire laver son sang, comme le dévoile le livre Jean-Luc Delarue la star qui ne s'aimait pas de Vincent Meslet.

"Jean-Luc devient pro des régimes, des cures de désintoxication où il dit 'perdre sa crasse' et va même jusqu'à faire laver son sang, peut-on lire dans cet ouvrage. Il multiplie les séjours dans la clinique de Merano, en Italie." Son corps doit en effet continuer "de raconter la légende du gendre idéal". "Il a trop vu d'animateurs et de comédiens perdre pied faute d'avoir su maîtriser leurs corps", apprend-on également, comme pour justifier de cette obsession. Il s'oblige à des heures de sport quotidiennes, que ce soit en salle, ou au Bois de Boulogne.

Ce jour où il a tenté de se suicider

Mais ses addictions ont bien failli plus d'une fois lui coûter la vie. Comme ce jour où il a même tenté de se suicider en voiture, alors que sa compagne et son frère étaient à bord. Celui qui connaîtra plus tard l'amour avec des femmes comme Elisabeth Bost, mère de son fils Jean, Inès Sastre, ou encore sa dernière épouse Anissa, était alors en couple avec son premier amour, Elsa. "On sera mieux là-haut tous ensemble, non ?", lui a-t-il lancé en la regardant alors qu'il accélérait. La voiture s'est fracassée contre un poteau de la bretelle de sortie et après trois tonneaux, l'animateur vedette est sorti couvert de sang. Alcoolisé et sous drogue, il semblait se désintéresser de ses passagers, et a même accusé sa compagne à sa place lorsque la police est arrivée sur les lieux. Ce terrible soir, il va même être recousu à vif tant il est imbibé d'alcool et de drogue.