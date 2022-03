Mort de Jean-Pierre Pernaut : Jacques Legros "profondément choqué", bel hommage au 13h de TF1...

Les Français ont encore du mal à y croire. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans. Depuis, nombreux sont les anonymes, mais aussi les personnalités à avoir rendu hommage à l'époux de Nathalie Marquay. Et ce jeudi 3 mars, l'équipe du JT de 13h, programme qu'il a présenté durant pas moins de trente-trois ans, a souhaité lui rendre un bel hommage à l'antenne.

C'est par des images de Jean-Pierre Pernaut saluant les téléspectateurs d'un "bonjour" que l'édition débute. "Depuis hier, une ombre plane sur ce journal de 13H, celle de Jean-Pierre Pernaut, qu'il a créé et qu'il a incarné pendant plus de trente ans et qui donc nous a quittés hier à seulement 71 ans. On pense à lui, à sa famille et cette édition lui est bien sûr dédiée", lance Jacques Legros. Et d'indiquer qu'une "grande page" sera consacrée au regretté présentateur qu'il était "mais pas seulement". "La disparition de Jean-Pierre Pernaut nous a tous choqués", poursuit-il avant de donner la parole à des citoyens français qui suivaient le journal de cet amoureux des régions à travers la France.

Depuis le printemps dernier, Jean-Pierre Pernaut se battait contre un cancer du poumon. Il a été opéré dans le plus grand secret, sous une fausse identité, en septembre. On lui a enlevé un lobe du poumon à droite. Mais, alors qu'il pensait être guéri, il a ensuite appris que le deuxième poumon était touché. Une nouvelle opération étant trop dangereuse, le papa de Lou (née en 2002) et Tom (né en 2003) a subi des radiothérapies. Un traitement qui lui a laissé quelques séquelles. En janvier dernier, les nouvelles n'étaient pas meilleures. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, sa femme Nathalie Marquay a révélé qu'il avait fait "4 mini-AVC" pour une raison inexplicable.

D'autres complications sont survenues par la suite. Comme Purepeople l'annonçait, l'ancien présentateur du JT de 13H de TF1 était hospitalisé depuis trois semaines à l'hôpital George Pompidou de Paris. Il y avait subi une opération du coeur et des complications sont apparues quarante-huit heures plus tard. Jean-Pierre Pernaut a ainsi été plongé dans un coma profond. Proche du regretté journaliste et de Miss France 1987, Isabelle Morini-Bosc s'est exprimée sur le sujet dans Touche pas à mon poste, hier soir. "Il a fait des mini-AVC. Il a dû être opéré à coeur ouvert, il s'était parfaitement bien remis et d'un seul coup, le corps a lâché. Ce n'est pas son cancer du poumon qui l'a emporté. (...) C'est incompréhensible. C'est une agression de tout sur ce corps qui est en train de gagner son combat", a-t-elle notamment confié.