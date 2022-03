Mort de Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay, en manque de lui, lui fait un beau cadeau

Elle a vécu l'une des pires épreuves que la vie peut apporter. Le 2 mars 2022, Nathalie Marquay a fait face à la mort de son mari Jean-Pierre Pernaut, à l'âge de 71 ans. Entourée des siens, elle a tout fait pour rester digne face au cercueil de son défunt époux le jour des obsèques le 9 mars, à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Depuis, Miss France 1987 lui rend hommage sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 25 mars, elle a posté un touchant message.

C'est en 2001 que Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut se sont rencontrés et par la suite, ils ne se sont pas quittés. Malgré les épreuves que la vie a mises sur leur chemin, comme le cancer de la prostate de l'ancien présentateur du JT de 13H de TF1 en 2018 ou son cancer du poumon diagnostiqué au printemps dernier, ils sont restés unis. Ils ont ainsi respecté leurs voeux de rester ensemble pour le meilleur mais aussi pour le pire lors de leur union célébrée en 2007, à la mairie du 4e arrondissement de Paris.

Mais désormais, c'est seule que la belle brune de 55 ans doit continuer à avancer. Malgré tout, Jean-Pierre Pernaut est à ses côtés au quotidien. Grâce à son arbre préféré par exemple. Aujourd'hui, Nathalie Marquay a publié une photo d'un magnolia semble-t-il, planté dans un grand espace vert. Le jardin de leur maison de Louveciennes peut-être. "Pour toi mon amour, tu me manques tellement", a-t-elle écrit en légende. Et en story, elle a précisé qu'il s'agissait de "l'arbre préféré" du papa de ses enfants Lou (19 ans) et Tom (18 ans).