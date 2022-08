Mort de Joe Dassin : le chanteur s'est écroulé devant ses jeunes enfants, déjeuner tragique

Joe Dassin est l'une des stars emblématiques de la chanson française. Aujourd'hui, c'est le triste anniversaire de sa mort, survenue le 20 août 1980 alors qu'il n'avait que 41 ans. Il est décédé d'un infarctus alors qu'il déjeunait avec ses fils Julien et Jonathan (alors âgés de 5 ans et 18 mois et nés de son union avec Christine Delvaux), sa mère Béatrice Launier et son parolier (et ami) Claude Lemesle dans le restaurant Chez Michel et Éliane à Tahiti.

Il était venu recharger les batteries une quinzaine de jours en Polynésie française après une tournée harassante. L'interprète des tubes Les Champs-Élysées, Et si tu n'existais pas et Dans les yeux D'Émilie a succombé soudainement sous les yeux paniqués de ses proches et de ses enfants, totalement impuissants. "Mais qu'est-ce qui m'arrive ?", aurait-il prononcé vers 12h30 juste avant de perdre l'équilibre et de tomber par terre. Un massage cardiaque réalisé par un médecin présent sur place n'aura pas suffit à réanimer le chanteur natif de New-York.

Une hygiène de vie pas irréprochable

Mais cet incident n'est pas arrivé comme un cheveux dans la soupe. L'artiste rencontrait des problèmes de santé depuis plusieurs mois. Il avait déjà été victime d'un ulcère à l'estomac et d'un malaise cardiaque en juillet 1980, l'année de sa mort. Connu pour avoir eu une dépendance à la drogue, (il avait d'ailleurs été arrêté avec de grandes quantités de cocaïne), il avait pourtant décidé d'adopter un mode de vie plus sain pour le bien de ses enfants. Malheureusement, cet effort n'aura pas suffit.

Après ce décès tragique, l'ex-époux de Maryse Massiéra a été inhumé dans le carré juif du Hollywood Forever Cemetery à Los Angeles. Une plaque commémorative a également été installée en sa mémoire dans la ville de Papeete, là où il a rendu son dernier souffle.