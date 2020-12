Mort de Naya Rivera : le geste déchirant des acteurs de Glee

Après le décès tragique de Naya Rivera, le casting de Glee continue de se mobiliser afin de rendre hommage à leur ancienne collègue et amie. Dianna Agron (Quinn), Heather Morris (Brittany), Jenna Ushokiwitz (Tina), Kevin McHale (Artie), Matthew Morrison (Mr. Schue), Jane Lynch (coach Sue) et tant d'autres ont participé au lancement de la campagne de financement participatif pour l'association Alexandria House, que Naya Rivera chérissait.

Cette association californienne s'occupe de trouver des logements et d'apporter une aide aux femmes et enfants en situation d'urgence. "La connexion que j'ai avec l'association et les gens qui y travaillent est la plus grande bénédiction. Elle a eu un impact immensément positif sur mon fils et sur moi. Nous avons véritablement trouvé un autre foyer, à travers le temps que nous passons à faire du travail caritatif", avait déclaré Naya Rivera, comme il l'est mentionné sur la page GoFundMe.

Grâce à la mobilisation des anciens collègues de Naya Rivera, déjà plus de 61 000 dollars ont été récoltés, sur un objectif de 100 000 dollars. Quand on clique sur les dons les plus élevés, on remarque que Chris Colfer (Kurt) a par exemple donné 1000 dollars. "Notre géniale amie Naya Rivera a toujours trouvé un moyen de donner pendant les fêtes. S'il-vous-plait rejoignez-nous dans cet hommage en faisant un don à Alexandria House", a écrit l'acteur et chanteur sur Instagram.

De nombreuses stars de la fiction de Ryan Murphy ont partagé une vidéo afin de promouvoir cette campagne de financement participatif. "Alors que la saison des fêtes approche, on ne peut que repenser à l'année que nous avons traversé. Cette année, nous nous souvenons de notre amie, Naya, et les souvenirs magiques qu'elle nous laisse. Nous aimons Naya, vous aussi l'aimiez. Elle a eu un impact massif sur cette Terre", se sont souvenus plusieurs acteurs de la série. Ils expliquent que Naya Rivera avait organisé un "Snixxmas Charity Drive", où elle invitait ses amis et connaissances à passer déposer un cadeau, destiné aux enfants dans le besoin. En hommage, la campagne de don de cette année a été renommée ainsi.

Pour rappel, Naya Rivera décédait accidentellement lors d'une noyade au Lac Piru, le 8 juillet 2020. Un drame survenu sous les yeux de son fils, Josey (5 ans).