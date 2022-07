Mort de Nicolas Ker : Arielle Dombasle, très affectée, révèle la triste cause de son décès

C'est une disparition qui l'a marquée. Le 17 mai 2021, Arielle Dombasle perdait bien plus qu'un ami, alors que Nicolas Ker est mort, âgé seulement de 50 ans. Ces deux artistes avaient plus d'une fois collaboré et avaient noué des liens indéfectibles. Deux jours après sa disparition, la compagne de Bernard-Henri Lévy partageait sa tristesse sur Twitter avec un message lourd de sens. "Nicolas Ker died. Nicolas is gone. L'ange noir à la fureur de vivre. Le dandy incandescent à la voix d'or, au rire dionysiaque, au coeur déchiré... Nous te pleurons toujours", a-t-elle écrit au sujet de son ami. Le samedi 2 juillet 2022, la chanteuse à la voix si unique a de nouveau évoqué Nicolas Ker, révélant les causes de sa mort.

C'est chez Jordan de Luxe qu'Arielle Dombasle s'est livrée sur la disparition tragique de ce "génie", selon ses mots. "Trop d'alcool, tous les jours de l'alcool", a-t-elle fait savoir à son intervieweur. Pour elle, peu de place au doute concernant la cause de sa mort, les vieux démons de Nicolas Ker l'ont finalement rattrapé. Et le journaliste d'être facilement convaincu par ses suppositions. "C'est vrai que quand on le recevait, il faut être honnête, il était dans tous ses états à chaque fois et on sentait une grande souffrance chez lui. C'était étonnant de vous voir avec, on avait l'impression que vous l'aviez pris sous votre aile", a-t-il surenchéri.

Elle n'a jamais abandonné son ami "dernier des rockeurs"

Connu pour sa vie d'excès - décrite dans le documentaire Drunk in the House of Lords -, Nicolas Ker avait aussi composé des musiques de films pour BHL, le compagnon de son amie. En tout, Arielle et Nicolas ont produit deux albums, dont Empire sorti en juin 2020 et le film Crystal Palace, tragédie musicale déjantée. La chanteuse n'a jamais abandonné son ami, malgré ses démons. Alors qu'il est mort, Nicolas Ker préparait à nouveau un morceau pour Arielle Dombasle. "On était en train de composer et d'enregistrer, il écrivait un nouveau morceau pour moi, basé sur un prélude de Bach, c'était tellement beau...", a-t-elle confié.

"Nicolas était le dernier des rockeurs à la voix d'or (...) Il avait écrit mes deux derniers albums, écrit et joué dans mon dernier film Alien Cristal Palace. Il venait de finir la musique du prochain film de Bernard-Henri Lévy, Une autre idée du monde. C'était la figure même du rockeur au coeur déchiré, du poète incandescent, il avait une grâce dionysiaque, un être rare fin et beau, nous le pleurons", avait déploré Arielle Dombasle auprès de l'AFP, à l'annonce de sa disparition, très affectée. Depuis sa mort, l'artiste qui n'a jamais été maman a plus d'une fois rendu hommage à son ami. Le 8 avril 2022, elle avait créé la surprise en se rendant au cimetière du Père-Lachaise (Paris), où repose le corps de son ami, et partageant une vidéo d'elle en train de se balader près de la tombe de Nicolas Ker.