Mort de Ronnie, fils de Tina Turner : les causes du décès enfin connues, lourdes complications

La vie voudrait que les parents partent les premiers mais elle n'est visiblement pas décidée à faire de cadeaux à Tina Turner. A 83 ans, la chanteuse américaine vient de perdre un deuxième enfant, quatre ans après le suicide d'une balle dans la tête de son fils Craig. C'est à Ronnie, son garçon de 62 ans, qu'elle a dû dire adieu cette fois-ci. Ce n'est autre qu'Afida Turner, la femme de ce dernier, qui a annoncé l'atroce nouvelle sur les réseaux sociaux. Si la nouvelle a fait pleurer les plus grands fans de Tina Turner, une question subsistait alors : de quoi est mort Ronnie Turner ?

D'après les informations obtenues par le site Page Six, Ronnie Turner souffrait d'un cancer du côlon diagnostiqué sur le tard et dont les complications ont été nombreuses. Il aurait également été victime de troubles cardiovasculaires qui auraient causé sa perte selon les premières constatations de l'institut médico-légal de Los Angeles.

Selon TMZ et le Daily Mail, Ronnie Turner aurait été retrouvé inconscient devant chez lui le jeudi 8 décembre. En constatant les faits, des voisins lui auraient prodigué les gestes de premiers secours en attendant que les ambulanciers et les policiers n'arrivent sur les lieux. Ces derniers n'ont malheureusement rien pu faire à leur arrivée et n'ont pu que constater le décès.

Les hommages des femmes de sa vie

La perte de Ronnie Turner est un crève-coeur pour son clan. C'est son épouse Afida Turner qui s'est manifestée la première sur les réseaux sociaux, rendant hommage à l'homme qu'elle a tant aimé en dévoilant des clichés souvenirs d'eux deux réunis : "Mon Dieu, Ronnie Turner, un vrai ange, mon époux, mon meilleur ami, mon bébé, j'ai fait de mon mieux pour mettre fin à tout ceci et te sauver. Je t'ai aimé pendant 17 ans, c'est une tragédie très très très dure." Sa maman Tina Turner aura laissé couler un peu plus de temps avant de prendre la parole : "Ronnie, tu as quittés ce monde bien trop tôt. Je ressens une telle peine, je ferme les yeux et je pense à toi, mon fils adoré." La date des obsèques n'a pas été communiquée pour l'instant.