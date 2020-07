Mort de Royana Black (Médium) : l'actrice succombe à une leucémie foudroyante

Royana Black est morte. L'actrice américaine a succombé à une leucémie foudroyante, le 14 juillet 2020, à l'âge de 47 ans. Elle était principalement connue pour son rôle dans Rising Miranda (CBS), où elle donne la réplique à Bryan Cranston, mais aussi pour son travail à Broadway. Comme l'a confié sa famille dans un communiqué, Royana est décédée chez elle, à Los Angeles, auprès de son mari, John Hubbell.

Le jour qui a suivi la mort de Royana, un membre de sa famille a lancé une campagne de financement participatif pour couvrir les frais de ses obsèques. En une semaine, plus de 53 000 dollars ont été récoltés. C'est plus du double du montant espéré. Le descriptif mentionne que Royana Black a été "très soudainement" emportée par une leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang et de la moelle osseuse.

"L'énergie incroyable de Royana et son esprit feront toujours partie de nos vies, ses amis et sa famille veulent se rappeler d'elle et aider son époux, JP, dans la période la plus difficile de sa vie", a-t-il été écrit. Ils se rappellent de son "sourire communicatif et [de son] rire qui illuminait le plus sombre de jours". "C'était une merveilleuse personne, à l'intérieur comme à l'extérieur. Un vrai ange sur Terre", s'est rappelée sa famille.

Née à New York, Royana Black a commencé sa carrière à Broadway à l'âge de 10 ans seulement, jouant dans la pièce Brighton Beach Memoirs. En plus de son rôle dans Rising Miranda, on a pu la voir dans la série Médium (NBC) en 2010, le Cosby Show pu encore Hold, Please.

En déménageant à Los Angeles, Royana Black avait lancé sa propre troupe de théâtre, où elle était metteur en scène et comédienne. Elle laisse derrière elle son mari depuis onze ans, John Hubbell, mais aussi une mère et un frère.