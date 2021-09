Mort de Sarah Harding à 39 ans : les membres des Girls Aloud "dévastées"

Sa disparition est à peine croyable. Le 5 septembre 2021, la chanteuse Sarah Harding est morte des suites de son cancer du sein, qu'elle avait évoqué avec beaucoup de courage durant l'été 2020. L'artiste britannique n'avait que 39 ans. Cette nouvelle est rude pour la planète entière, mais elle l'est davantage pour ses proches et celles et ceux qui l'ont côtoyée, dont ses anciennes consoeurs du groupe Girls Aloud. Sur les réseaux sociaux, Nicola Roberts et Nadine Coyle ont notamment pris la parole pour exprimer leur peine, tout en rappelant la force extraordinaire de leur amie.

"Je suis complètement dévastée, a notamment écrit Nicola Roberts, en partageant quelques photographies datant de 2002, époque du tournage de leur premier clip. Je n'arrive pas à accepter que ce jour soit venu. J'ai mal au coeur et j'ai pensé à tout ce qu'on a traversé ensemble toute la journée. Cette dernière année, surtout, depuis que le diagnostic est tombé. Ca a été une année difficile mais tous ces souvenirs sont très forts. J'ai tellement de choses à dire. J'ai cru que c'était quelque chose de trop personnel pour le partager ici puis je me suis souvenue qu'il y avait beaucoup d'autres personnes en deuil. Une petite partie de moi n'est plus là et c'est impensable, douloureux et hautement cruel."