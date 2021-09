Sarah Harding est morte : la chanteuse des Girls Aloud avait 39 ans

Sarah Harding était atteinte d'un cancer du sein depuis début 2020. Elle avait partagé son diagnostic en août 2020 sur ses réseaux sociaux : "J'ai l'impression que c'est le moment de vous expliquer ce qu'il se passe. Ça me semble complètement irréel de l'écrire, mais c'est parti. En début d'année, j'ai appris que j'étais atteinte d'un cancer du sein et, il y a quelques semaines, j'ai reçu des nouvelles bien pires. Le cancer s'est répandu dans d'autres parties de mon corps. Je subis actuellement des séances de chimiothérapie toutes les semaines. Je me bats aussi fort que je le peux. Ma maman, ma famille et mes amis proches sont là pour m'aider à traverser cette épreuve, et je tiens à remercier les docteurs et les infirmières qui continuent à être des héros. Je fais de mon mieux pour rester positive."

En mars dernier, elle confiait malheureusement être mourante dans son livre Hear Me Out. Elle nous apprenait au passage que son son cancer du sein s'est propagé jusque dans sa colonne vertébrale. "En décembre, mon médecin m'a dit que le Noël à venir serait probablement mon dernier, écrit Sarah Harding dans les pages de son ouvrage. Je refuse de passer le peu de temps qu'il me reste à vivre à me cacher. Je bois un verre ou deux de vin, parce que cela m'aide à me détendre. Je suis sûre que certaines personnes pensent que c'est une mauvaise idée, mais je veux essayer de m'amuser. J'en suis à un point où j'ignore combien de mois il me reste. Qui sait, peut-être que je vais surprendre tout le monde ?".