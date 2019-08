Mort de Tom Diversy : Pas d'hommage pour son ex, elle s'explique

Le 23 août 2018, on apprenait la triste mort de Tom Diversy. Cet ancien candidat de La Villa, la Bataille des Couples est mort suite à un grave accident de moto survenu à Nice. "Tom était un jeune homme solaire et bienveillant. Il restera dans le coeur de tous les gens qui l'ont rencontré, de sa famille, de ses amis et de tous les téléspectateurs qu'il a touchés", avait indiqué Shauna Events dans un communiqué. Un événement traumatisant pour sa compagne, Hagda Prata, qui a aujourd'hui tourné la page. Il y a quelques mois, elle annonçait avoir retrouvé l'amour.

Vendredi 23 août 2019, nous célébrons le triste premier anniversaire de la mort de Tom Diversy. Alors que les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, Hagda Prata a fait l'étonnant choix de ne pas faire de même. Sur Instagram, elle s'est expliquée sur cette décision déroutante. "J'imagine que vous attendez que je me prononce à propos de la date d'aujourd'hui (...) Je ne pourrai jamais oublier, je suis au courant que ça fait un an donc ça sert à rien de me le rappeler. Je parle pas de ceux qui m'envoient des messages d'encouragement, ils me font chaud au coeur. Je pense à cette date depuis des semaines, ça passe à une telle vitesse. Je ne vais pas me prononcer parce que je n'ai rien à dire à propos de ça. C'est difficile, c'est une journée dure. J'étais contente hier soir j'ai rêvé de lui", annonce-t-elle.

"J'ai mon placement de produit à faire"

À la limite de l'indécence, Hadga Prata explique que c'est une journée qu'elle préfère vivre à sa "façon" : "Malheureusement j'ai des choses à faire, j'ai mon placement de produit à faire, des choses à faire à l'extérieur, j'ai des rendez-vous." Sans transition, Hagda fait ensuite un (bien amené) placement de produit pour une brosse à cheveux massante.

Une réaction aux antipodes de ceux qui avaient connu Tom Diversy. Sur les réseaux sociaux, Nelsia Astrid, Illan Castronovo ou encore Corentin Albertini lui ont rendu hommage.