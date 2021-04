Moundir : La voix très affaiblie par la Covid-19, il donne des nouvelles de son "combat important"

Le 23 avril 2021, Moundir a donné des nouvelles assez rassurantes sur son état de santé. Après avoir contracté le coronavirus il y a plus d'un mois, l'ancien candidat emblématique de l'émission Koh-Lanta avait été hospitalisé avant d'être ensuite victime d'une embolie pulmonaire ainsi que d'un épanchement pleural au niveau de ses poumons.

Désormais en voie de guérison, l'animateur de 47 ans a confié : "Je récupère ma voix c'est pour ça qu'elle est un peu enrouée... Je suis en convalescence encore. J'avais perdu ma voix, forcément... les poumons ont beaucoup été touchés. Il reste un très très long parcours. J'ai eu quelques embûches parce que mon corps réagit plutôt violemment aux inflammations dues au Covid." Reprenant des forces et retrouvant même le sourire, il a aussi plaisanté sur sa grosse barbe, "pas rasée" depuis qu'il est hospitalisée.

Moundir, qui a évoqué "un combat important" lui tenant à coeur, a promis de reprendre les live sur son compte. Il faut dire que l'animateur a en ligne de mire plusieurs sujets de sa lutte contre les complotistes du Covid en passant par les arnaques des influenceurs... Ainsi, déterminé à dévoiler toutes les magouilles liées au dropshipping, le mari d'Inès a indiqué : "J'ai été malade et ça a été mis en stand by mais c'est important pour moi de faire ce live où je vous dévoilerai toutes les arnaques de ce business. Je viens de finir ma rééducation aujourd'hui je bosse dur pour revenir pour faire danser certains à Dubaï." Toujours très combatif quand il s'agit de révéler au grand jour les escroqueries réalisées via des agences d'influenceurs, le papa d'Aliya (4 ans), d'Ali (1 an) et d'Aya (quelques mois) compte bien se remettre rapidement de sa maladie pour enfin démanteler toutes les fraudes de ce commerce.

Il y a quelques jours, Moundir avait également indiqué commencer un nouveau traitement afin de se rétablir au plus vite. "J'ai maintenant devant moi six mois d'entraînement physique, protocole naturopathe avec les meilleurs produits pour récupérer sainement afin que mon corps puisse être lavé de tous les produits qu'on m'a injecté en plus de tous les rayons, scanner, IRM..." indiquait-il. Souhaitons à Moundir un prompt rétablissement.