Moundir, une douloureuse convalescence : "Je cherche ma respiration"

Le combat se poursuit pour Moundir, une bataille contre la Covid-19 (le variant anglais) qu'il continue à partager avec ses abonnés, sur Instagram. Le 7 avril 2021, l'ancien candidat de Koh-Lanta (2003 et 2008) a notamment tenu à alerter ses fans concernant la dangerosité de cette maladie et sur les conséquences qu'elle peut avoir sur la santé par la suite.

Moundir a 47 ans, il a un mode de vie sain et est sportif. Pourtant, le papa d'Aliya (née en 2015), Ali (né en 2019) et Aya (née en 2020) a été terrassé par le coronavirus. Il a dû être hospitalisé à cause de son état qui se détériorait. "Je m'étais fait une raison à accepter ma mort après que mes poumons ont été touchés à 80% suite à la Covid-19. Vos prières, votre amour, vos messages de partout dans le monde qui sont parvenus à mes oreilles durant mon coma en réanimation grâce à ma femme que j'aime tant... je ne peux vous répondre directement car je rentre dans un long processus afin de récupérer et marcher sans assistance respiratoire... Ce n'était pas mon heure de partir. Mon amour, ma vie, ma femme, mes enfants je vous aime tant. Merci pour tout. je vous dis à bientôt", expliquait-il notamment le 1er avril.

Aujourd'hui, ses poumons sont toujours touchés. Il ne doit donc pas quitter une machine qui l'aide à respirer et a le corps meurtri à cause de ces dernières semaines difficiles. Malgré tout, il savoure la chance qu'il a d'être encore en vie et ne compte pas baisser les bras. "Aujourd'hui, exercice pour monter les escaliers et les descendre (10 marches). Dans mon état, c'est comme gravir l'Everest, le moindre effort prend des dimensions folles, je cherche ma respiration, à reconstruire mes tissus pulmonaires... Chaque jour compte et je ne lâcherai rien tant que je ne serai pas rétabli... J'ai vu des choses au CHU, croyez-moi, ce ne sont pas des personnes âgées qui sont en réanimation... Demain, il faudra être meilleur qu'aujourd'hui dans les efforts de ma convalescence... Merci pour tout vos messages d'amour et d'encouragements, quand je serai en forme, je vous dirai ce que j'ai vécu de l'intérieur, de mon long chemin pour rester en vie. Ma communauté, je vous aime", peut-on lire sur son compte Instagram.