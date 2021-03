Moundir hospitalisé, sous oxygène : des nouvelles sur son état de santé dévoilées

"Aujourd'hui, pour mon mari, on ne parle plus d'hospitalisation simple mais de service de réanimation ! Courage mon amour ! Continue à te battre ! Je t'aime", avait fait savoir Inès, le femme de Moundir, le 25 mars 2021. L'ex-candidat de Koh-Lanta en 2003 qui est ensuite devenu animateur, se bat contre la Covid-19. Vendredi 26 mars c'est la soeur d'Inès qui a donné des nouvelles du guerrier.

C'est une fois encore via le compte Instagram de Moundir que de nouveaux éléments ont été révélés : "A ce jour, l'état de Moundir reste stable. Nous vous remercions de prendre de ses nouvelles. Afin que ma soeur ne soit pas submergée d'appels téléphoniques je vous donnerai des nouvelles quand on en saura plus." Des informations plutôt rassurantes car si l'état de Moundir se dégradait, il devrait aller en réanimation. Sous oxygène depuis plusieurs jours et hospitalisé depuis plus d'une semaine, l'ex-aventurier se bat. Mais sa femme Inès, maman de leurs enfants Aliya (4 ans), Ali (1 an et demi) et Aya (moins d'un an), est confiante.

"Il est très courageux, il revient de très très loin. Il ne lâche rien, c'est sa nature il ne lâchera jamais rien" (...) "Mon mari reviendra ne vous inquiétez pas...", a-t-elle notamment déclaré ces derniers jours.

Moundir reçoit de nombreux soutiens de personnalités, comme Linda Hardy, et d'anonymes et il sait qu'en dehors de l'hôpital beaucoup de personnes pensent à lui. D'ailleurs, par le biais de sa femme, Moundir avait passé un message à ses followers : " Il m'a demandé de vous faire passer un message, de vous dire qu'il ne lâchera rien, qu'il continuera de mener ce combat avec vous, que justice sera faite et que s'il peut aider il le fera. Il fera tout son possible. Je vois qu'il y a des centaines de messages. Il vous répondra quand il ira mieux. Il continuera le combat avec toute son équipe, il vous embrasse très fort."