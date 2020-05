Moussa (Koh-Lanta) traître avec les autres héros ? Sa mise au point

Koh-Lanta 2020 fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux depuis le début de la diffusion. Entre Joseph qui a éteint le feu avant son élimination, le buzz autour du maillot de bain d'Inès ou les trahisons de Régis... la production peut se targuer de faire des cartons d'audience. Moussa fait également beaucoup parler ces dernières semaines à cause de son alliance avec les Jaunes. Des critiques auxquelles il a répondu au cours d'un live Instagram, le 13 mai 2020.

Dès la réunification, les héros Moussa, Claude, Teheiura et Jessica se sont alliés afin d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Mais au fil des épisodes, on a pu découvrir que leurs stratégies n'étaient plus les mêmes. Le producteur de musique était proche des Jaunes et les trois autres formaient leur propre clan. Moussa a donc été accusé d'avoir trahi ses amis. Un fait qu'il réfute !

"Si j'avais été accueilli comme Claude ou Teheiura chez les Rouges, le jeu se serait passé différemment. Chez les Jaunes on m'a bien accueilli, on ne m'a pas jugé, on m'a pris comme j'étais. À partir de là, on a créé des affinités et on s'est dit qu'on irait le plus loin possible ensemble", a tout d'abord confié Moussa. Il a ensuite rappelé que Claude n'était dans aucun clan, que Teheiura avec une alliance avec ce dernier et que, sur l'île, il n'avait pas vraiment d'affinités avec Jessica.

"Moi, soit j'attendais la sortie, soit il fallait que je fasse mon alliance. Je n'étais pas avec les héros, car on ne m'a rien proposé. Claude, c'est mon frère d'aventure. D'ailleurs, il n'a jamais eu de votes contre lui, donc non, on n'essaie pas d'éliminer les plus forts. À un moment donné, si on ne me propose rien d'un côté et que j'ai de bonnes affinités chez les Jaunes, je ne vois pas pourquoi je changerais mon alliance", a-t-il conclu. De quoi sans doute calmer un peu ses détracteurs.