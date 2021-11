MTV Europe Music Awards : Maneskin sexy, Ed Sheeran coloré, les meilleurs looks de la cérémonie

La capitale de la Hongrie était en effervescence ce week-end. Ce n'est pas tous les jours qu'une ville à la chance d'accueillir les MTV Europe Music Awards. Pour l'édition 2021, c'est la chanteuse et rappeuse américaine Saweetie qui avait la lourde tâche d'animer la cérémonie. En plus de faire le show sur le red carpet et sur scène dans différents looks, l'interprète de Best Friend a également reçu le prix de la nouvelle artiste de l'année.

Sur le tapis rouge et sur scène se sont succédés dans des tenues plus folles les unes que les autres : le séduisant Maluma en cuir, Ed Sheeran en costume bariolé, le chanteur du groupe Måneskin en sous-vêtements, Kim Petras, Imagine Dragons et Yungblud. La délicieuse Rita Ora avait fait le déplacement avec son nouveau et célèbre boyfriend, le réalisateur Taika Waititi (Jojo Rabbit).

Du côté des lauréats de la soirée, Ed Sheeran a remporté les prix les plus prestigieux de la soirée (meilleur artiste et meilleure chanson pour Bad Habits). L'award du meilleur clip a été attribué à Lil Nas X et celui du meilleur groupe à BTS. Les Français ne sont pas rentrés bredouilles. David Guetta remporte le prix de la meilleure musique électronique et Amel Bent est sacrée meilleure artiste en France.

Grand favori de la soirée avec 8 nominations, Justin Bieber repart quant à lui bredouille. Le groupe BTS s'en sort bien mieux avec 4 prix (meilleur groupe, meilleure performance pop, meilleurs fans et meilleur artiste de K-Pop).

Découvrez le palmarès des MTV Europe Music Awards 2021 :

Meilleur Artiste : Ed Sheeran

Meilleur Artiste Pop : BTS

Meilleure Chanson : Ed Sheeran – "Bad Habits"

Meilleure Video : Lil Nas X – "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Meilleure Collaboration : Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"

Révélation 2021 : Saweetie

Meilleur Artiste Electronique : David Guetta

Meilleur Artiste Rock : Måneskin

Meilleur Artiste Musiques Latines : Maluma

Meilleur Artiste Hip Hop : Nicki Minaj

Meilleur Artiste K-Pop : BTS

Meilleur Groupe : BTS

Meilleur artiste Push : Olivia Rodrigo

Meilleurs Fans : BTS

Video for Good : Billie Eilish – "Your Power"

Meilleur artiste France : Amel Bent