Muriel Robin "handicapée" depuis un tournage : elle va devoir se faire opérer

Muriel Robin a connu une meilleure santé, au moins d'un point de vue physique, elle qui est condamnée aux antidépresseurs à vie... La comédienne âgée de 66 ans s'est fait mal lors du tournage de la mini série Mon Ange, diffusée ce 6 janvier sur TF1. C'est ce qu'elle a expliqué en interview avec Gala. Outre le sujet difficile - une mère qui se bat pour élucider le mystère de la disparition de sa fille - elle a aussi tourné dans des conditions parfois très intenses.

Questionnée sur ce qu'elle retient de ce tournage notamment partagée avec Marilou Berry, la populaire Muriel Robin relate : "Le froid. Il a vraiment fait très froid [le tournage a eu lieu en Haute-Loire, NDLR]. Je vais devoir également me faire opérer d'une épaule. Lors du tournage, il y a eu un moment physiquement dur où j'étais malmenée. J'ai les épaules qui ont craqué. Si la gauche est juste un peu abîmée, je vais devoir me faire opérer de l'épaule droite. Ça, c'est le mauvais côté car je suis handicapée depuis le tournage (...) J'ai aimé tourner cette série haletante. On ne sait jamais ce qu'il va se passer." Nul doute que pendant sa période de convalescence, elle pourra compter sur l'aide précieuse de sa femme Anne Le Nen.

Muriel Robin, irritée d'être boudée par le cinéma depuis ses débuts dans le show business, fourmille de mille projets et cette opération ne va pas l'arrêter ! "Dans mon prochain film, je vais laisser tomber les thématiques pour aller faire quelque chose de plus léger. Après avoir tourné un film sur les femmes abandonnées en quête de vérité, j'ai besoin et envie d'un peu de légèreté (...) Je crois que c'est important de faire rire surtout en cette période un peu compliquée", dit-elle, ajoutant qu'elle travaille aussi à l'écriture d'un long-métrage avec sa femme. "Il s'agit d'une comédie pour le cinéma. J'espère qu'on arrivera au bout de ce projet", précise-t-elle.

Les fans de Muriel Robin peuvent également toujours aller la voir sur scène puisqu'elle poursuit les représentations de son spectacle best of intitulé Et Pof ! "Il y a un peu de surprises à venir", jure-t-elle également.

Mon Ange, le jeudi 6 janvier 2022 dès 21H05 sur TF1.