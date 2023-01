N'oubliez pas les paroles : Un célèbre humoriste a tenté l'émission sans succès, Nagui balance son identité

Depuis 2007, l'émission musicale N'oubliez pas les paroles enchante les téléspectateurs de France 2. En 15 ans, le programme a accueilli de nombreux candidats, mais aussi certaines célébrités d'aujourd'hui, qui n'étaient pas encore connues au moment de leur participation. C'est notamment le cas d'Anaïs Delva qui avait poussé la chansonnette dans l'émission en 2010, quatre ans avant de se révéler au grand public en incarnant la voix chantée de la Reine des neiges au cinéma (on se souvient tous du tube Libérée, délivrée qui a fait un carton planétaire).

Mais ce n'est pas tout ! Le chanteur et compositeur Gauvain Sers a également participé au programme avant d'avoir une carrière retentissante. En mai 2021, le présentateur Nagui prenait d'ailleurs plaisir à rediffuser les images de sa prestation face au public. Malheureusement, Gauvain Sers était reparti les poches vides, si ce n'est que l'émission a été un beau tremplin pour sa carrière.

Je le fais chanter

Mais il existe une autre célébrité qui a voulu tenter sa chance dans N'oubliez pas les paroles. Il s'agit de Vincent Dedienne, aujourd'hui devenu humoriste, acteur et même chroniqueur de télévision. Contrairement à ses deux acolytes, Vincent Dedienne n'a jamais réussi à franchir l'étape du casting.

Le 22 septembre 2022, lors de la diffusion d'un tout nouveau numéro, l'époux de Mélanie Page a fait cette étonnante révélation au public présent ainsi qu'aux téléspectateurs. Si les images de la prestation de Vincent Dedienne n'ont jamais été diffusées, l'animateur compte bien les conserver bien au chaud, juste au cas où... "Il a fait un casting pour venir dans l'émission... Mais nous n'avons jamais diffusé cette émission, parce que je continue de le faire chanter, évidemment, pour qu'il me donne des sous ! Mais un jour Vincent Dedienne, les images passeront, je te le promets", a lancé Nagui avec humour.

Aujourd'hui, Vincent Dedienne n'a plus besoin de tremplin. Entre productions cinématographiques et one-man shows, l'homme de 35 ans a un emploi du temps bien chargé et une carrière déjà bien établie.