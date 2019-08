Nabilla : Bientôt une collaboration avec... Karim Benzema ?

Après la frayeur causée par ces deux malaises, Nabilla est suffisamment rassurée pour prendre le risque de voyager. Ainsi, la future maman a quitté Londres, où elle s'est installée, pour passer quelques jours à Madrid. Pendant cette escapade avec son mari Thomas Vergara, elle a rencontré... Karim Benzema.

À lire aussi Lady Gaga et Adele joue contre joue : Bientôt une collaboration ?

C'est dans un établissement cinq étoiles, l'Hotel Eurostars Madrid Tower, que Nabilla et son mari Thomas ont posé leurs bagages. La jolie brune, enceinte de son premier enfant, ne manque pas de documenter son séjour sur son compte Instagram suivi par 4,6 millions d'abonnés. Outre les photos et vidéos de la fête d'anniversaire à laquelle elle a pris part en l'honneur de son amie Chloé Lecareux, on a pu aussi voir que la jeune femme de 27 ans avait rencontré Karim Benzema.

Le footballeur de 31 ans, qui évolue comme avant-centre au Real Madrid, a pris la pose avec décontraction dans un étage de l'hôtel auprès de Nabilla et Thomas. "Le fréro, la grande classe. QIF", a commenté l'ancienne star de télé-réalité. Une rencontre que le décrié footballeur a lui aussi volontiers partagée dans la story de son compte Instagram.

Sur le compte de Thomas, on a pu comprendre que cette rencontre n'était sans doute pas fortuite puisque le jeune homme a mentionné le compte de Nueve Agency... dont le patron est Karim Benzema. Cette toute récente entreprise met en relation des footballeurs, des artistes ou des youtubeurs avec des marques. Nabilla s'étant reconvertie loin de la télévision comme influenceuse à succès, faut-il imaginer qu'elle collaborera avec l'enseigne du footballeur ? Ou Thomas lui-même ? Tout est possible...

Pour l'heure, Nabilla et Thomas prennent du bon temps, les futurs parents de Milann s'étant fait plaisir lors d'une virée shopping particulièrement onéreuse !