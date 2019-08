Nabilla enceinte : En pleurs, elle dévoile son baby bump de 30 semaines

Nabilla (27ans) va bientôt accoucher d'un petit garçon : Milann. Le 17 août 2019, elle affiche son (très gros) baby bump et écrit : "Coucou. Aujourd'hui 30 ème semaine de bonheur #30weekspregnant #Babybump #Impatiente". En couple avec Thomas Vergara (32 ans), les amoureux attendent avec impatience la naissance de leur bébé prévue pour le 26 octobre 2019. Un peu anxieuse à l'idée d'accoucher, l'influenceuse confie ses peurs pour ce grand jour. Sur Snapchat, elle révèle : "J'attends impatiemment ce moment même si ça fait super peur, c'est que du bonheur." L'ancienne star de télé-réalité se met ensuite à pleurer mais précise à ses abonnés : "Je vous rassure, ce sont des larmes de joie. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien !"

C'est juste magique !

Suivie par plus de 4 millions d'abonnés, la créatrice de Nab Cosmectics raconte à ses followers son quotidien de femme enceinte. "J'ai passé le cap des 30 semaines, je le sens de plus en plus bouger et les coups sont de plus en plus forts. Il a vraiment de la force." Elle explique :"Parfois il reste appuyé un petit moment et du coup mon ventre prend une forme trop bizarre."

"En gros il me reste 9 semaines et 6 jours. Sachant qu'il peut arriver en avance". Enfin, elle montre à ses abonnés la vue qu'elle a avec son énorme baby bump sur Snapchat. On découvre qu'elle ne voit même plus ses pieds lorsqu'elle est debout ! Elle raconte : "Mon ventre commence vraiment à peser très lourd. J'ai toujours l'impression que mon ventre va tomber. C'est bête mais j'ai peur qu'il se détache. Quand je me réveille le matin, je le tiens."

Très heureuse, la jolie brune déclare : "J'ai toujours du mal à me dire qu'il y a un petit garçon dans mon ventre. Ça me change énormément... C'est juste magique !"