Nabilla craque en confinement : burger, gâteaux, chocolat... elle assume

À Dubaï, le confinement a également été décrété il y a bientôt un mois. Nabilla Benattia doit donc rester chez elle, avec son mari Thomas Vergara et son fils Milann (6 mois). Et cet enfermement joue sérieusement sur sa motivation pour faire du sport et manger sainement.

La belle brune de 28 ans continue, comme de nombreux candidats de télé-réalité, à faire des codes promos. Et, avant de faire la promotion d'une crème censée brûler des calories ou enlever la peau d'orange, Nabilla Benattia a révélé... qu'elle ne faisait plus du tout attention à son alimentation depuis quelques jours : "Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas fait de sport ces derniers jours parce que je n'en avais pas envie. J'ai mangé clairement n'importe quoi parce que j'en avais besoin. Je pense qu'on n'est pas des robots donc oui, il faut faire attention et ne pas se laisser aller, mais parfois, on en a besoin", a tout d'abord confié l'ancienne candidate de télé-réalité.

Nabilla a ensuite listé tous ses écarts alimentaires. Au menu : deux tablettes de chocolat, Mac Do, des frites, de la purée, des pâtes, de la pizza, des gâteaux, des Kinder. "mais des Kinder sous toutes ses formes : Pingoui, country, Bueno... Tous les Kinder depuis la naissance du Kinder. J'essaie de donner le bon exemple, mais, ces derniers jours, j'ai un peu craqué. J'avais besoin de ne pas calculer ce que je mange et de me faire plaisir", a-t-elle conclu. Mais en voyant le ventre plat de la jeune maman, on se dit que cela n'a pas eu beaucoup d'incidence sur sa silhouette.