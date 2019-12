Nabilla critiquée sur son physique et son attitude : sa photo qui agace

Et de poursuivre : "Il y a des meufs, tellement elles sont rageuses que j'ai retrouvé ma silhouette aussi rapidement, au lieu d'être contentes pour moi, elles disent 'avec de l'argent on peut tout faire'. Mais à part manger correctement et faire un tout petit peu de sport, j'ai strictement rien fait. Donc vraiment, arrêtez de rager, ça vous rend moches. C'est pas grave, de toute façon j'ai l'habitude de la méchanceté gratuite." Sereine et incontestablement à l'aise avec sa silhouette, la jolie brune de 27 ans est plus que jamais fière de s'assumer : "Je suis une jeune maman, j'ai accouché il y a un mois et deux semaines, je suis la femme la plus heureuse du monde, j'ai ma famille, j'ai ma maison, j'ai tout ce qu'il faut, je me suis battue pour avoir ça donc maintenant vous allez pas me saouler !"

Histoire d'en rajouter une couche, son mari Thomas Vergara s'est amusé à la questionner sur son secret pour retrouver la ligne en un rien de temps. Ce à quoi Nabilla, taquine, a répondu : "C'est l'amour." On aimerait bien y croire...