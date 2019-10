Nabilla dévoile une émouvante photo de son fils juste après son accouchement

Le 29 octobre 2019, Nabilla a partagé une photographie prise juste après son accouchement le 11 octobre dernier. Sur Instagram, elle écrit :"Jamais je n'oublierai cette première rencontre. Le plus beau moment de ma vie. je t'aime tellement mon petit prince. J'en ai encore des frissons." On peut voir la maman de 27 ans et son mari Thomas Vergara découvrir pour la première fois leur fils Milann, juste après la césarienne. En effet, Thomas avait annoncé sur Snapchat que sa femme n'avait pas pu accoucher par voie basse car son son col mettait trop de temps à s'ouvrir. Une naissance "longue et difficile" mais inoubliable pour les jeunes parents comblés par l'arrivée de leur "petit prince".

Récemment, le couple avait été accusé de mentir à leurs abonnés par la youtubeuse Black Curvy Style. Celle-ci prétendait que leur fils Milann était en réalité une poupée et non un vrai enfant. Sur Snapchat, Thomas avait réagi à ce buzz en déclarant : "Qu'est-ce que j'ai pu rire ! Vous êtes fous. Je suis sûre que cette fille, elle y croit. C'est des fous. J'espère que cette blague vous a fait rire. Nous, elle nous a pliés de rire. Il faut faire attention à ce qu'on lit sur internet. Les gens sont fous." Une folle rumeur qui avait fait rire le couple d'amoureux aux anges depuis qu'ils pouponnent avec leur fils.

Quoi qu'il en soit, cette photographie pourra prouver à tous ceux qui en doutaient encore que le Milann est bien un bébé de chair et d'os et non de cire.