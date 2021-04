Nabilla disparaît des réseaux, ses fans s'inquiètent : "Mais où es-tu passée ?"

Cela ne lui ressemble pas du tout ! Pendant toute une journée, Nabilla était complètement absente des réseaux sociaux. Pas de placements de produits, pas de petites confidences spontanées ni d'adorables vidéos de son fils Milann (1 an)... Les internautes n'ont eu le droit à rien. Et puis, dans la soirée de dimanche 18 avril 2021, Nabilla a enfin refait surface, à leur grand soulagement.

"J'ai eu plein de messages, toute ma communauté m'a demandé : 'Mais où es-tu passée ?!' J'étais là, j'avais besoin de prendre un peu de repos, ça fait du bien de se retrouver, de ne pas trop prendre le téléphone. J'avais envie de prendre du recul, je me suis pris une petite journée avec mon fils, ça ne veut pas dire que je vous oublie, vous avez toujours été là pour moi, je pense très fort à vous, je regarde vos messages mais ça fait du bien de déconnecter. Il y a la vie des réseaux et la vie de Nabilla qui est très importante aussi, ce sont deux choses complètement différentes. Parfois ça fait du bien de partir pour mieux revenir", a confié la jeune millionnaire.

Nabilla pourrait même prendre goût à disparaître des radars ! En effet, la jolie brune de 29 ans a poursuivi en expliquant avoir de plus en plus le désir de retrouver un cocon plus privé. "C'est vrai qu'en ce moment je réfléchis pas mal, ça va bientôt faire 10 ans que toute cette aventure a commencé pour moi, c'était en 2013, on s'en rapproche. Je me dis 'Ouah, je ne pensais même pas que je resterai quelques mois dans ce circuit, cette célébrité et 10 ans après j'ai fait un sacré bout de chemin'. Je suis très fière de moi, de mon mari, de ma famille... Dans quelque temps je vais partir un petit peu, je ne sais pas combien de temps, peut être quelques semaines ou quelques mois, je vais faire un petit break", a-t-elle annoncé. Que ses fans se rassurent, Nabilla ne compte pas raccrocher sa carrière d'influenceuse mais simplement s'offrir quelques parenthèses moins virtuelles. "Je vous tiendrai informés, je ne vais pas partir du jour au lendemain", a-t-elle promis. Restez connectés !