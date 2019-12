Nabilla, divine en bikini : elle affiche un corps de rêve après Noël

À la voir comme cela, on pourrait presque s'imaginer que la belle brune n'a jamais été enceinte. En effet, Nabilla a pris plus de 16 kilos tout au long de sa grossesse. Une formalité pour l'ancienne candidates des Anges de la télé-réalité (NRJ12), qui n'a pas mis longtemps à perdre ces kilos superflus. Quinze jours après la venue au monde de son petit Milann, la jeune femme de 27 ans révélait déjà avoir perdu plus de 7 kilos !

Aujourd'hui, après avoir repris une alimentation saine et une activité physique avec l'aide d'une coach personnelle, Nabilla n'a plus aucun souci à se faire. À en croire le nombre impressionnant de selfies dénudés qu'elle poste sur Instagram, la jeune femme semble même très fière de sa transformation. Et ce ne sont pas ses quelque 5 millions d'abonnés charmés qui diront le contraire ! Ils ont d'ailleurs été plus de 264 000 à "liker" la photo et plus de 1 100 à la commenter.