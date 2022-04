Nabilla enceinte : liste de naissance grand luxe et cadeaux hors de prix pour bébé !

Dans quelques semaines, Nabilla et son époux Thomas Vergara agrandiront la famille. Déjà parents d'un adorable petit Milann (2 ans), le couple s'apprête à accueillir son deuxième enfant. En effet, la jolie brune de 30 ans est enceinte. Alors qu'ils n'ont pas encore révélé le sexe de leur bébé, les amoureux savent déjà ce qui pourrait leur faire plaisir comme cadeaux ! Nos confrères de Closer (magazine disponible en kiosques dès ce vendredi 22 avril 2022) révèlent ainsi la liste de naissance grand luxe des jeunes parents.

Nabilla et Thomas Vergara ont choisi de passer par le site cadeauclic.com qui propose un service gratuit, personnalisable, multi-enseignes et surtout sans limite ! Ce dernier avantage a certainement séduit le couple. "Pour l'arrivée de notre prince ou princesse et à la demande de nos amis, famille, quelques idées de cadeaux qui nous feront plaisir à coup sûr", écrivent ainsi les tourtereaux, comme le rapportent nos confrères de Closer. Puis, de là, l'ancien couple star du monde de la télé-réalité déballe les produits attendus.

Les proches de la petite famille ont donc la possibilité d'offrir au petit frère ou à la petite soeur de Milann bien des présents. À commencer par un bavoir Curved Logo Bib affiché au prix de 60 euros... et qui est l'article le moins cher de cette liste de naissance non accessible sans invitation. Un cheval à bascule en hêtre naturel signé Hermès et vendu au prix de 2200 euros est également attendu. Et ce n'est pas tout : une paire de couverts en argent massif Hermès à 530 euros, un set de bavoir/sortie de bain/gant (toujours de la maison de luxe) à 690 euros ou encore un poncho Fendi à 750 euros complètent également cette liste. Au total, ce sont trente-deux cadeaux qui sont affichés... pour une valeur totale de 17 030 euros !

Rappelons que rien n'est trop beau pour Nabilla et Thomas Vergara mais surtout pour leurs enfants. Lorsque Milann était tout bébé, le couple avait opté pour un lit en marbre fabriqué par la marque Aristot et vendu au prix de 1300 euros. Plus encore, depuis sa naissance, le jeune garçon s'affiche toujours looké. Balenciaga, Gucci, Dior, Burberry... De la haute couture sinon rien pour Milann ! Le deuxième enfant de la famille suivra sans aucun doute ses traces.