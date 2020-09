Nabilla et Thomas positifs au Covid-19 ? "Milann nous l'a filé"

Nabilla et son mari Thomas Vergara ont peut-être le Covid. Pour la deuxième fois, ils ont donc passé des tests et attendent les résultats. Mais comme l'a fait savoir Thomas, leurs nombreux symptômes indiquent qu'ils devraient être positifs.

Il y a quelques jours, Nabilla, Thomas et leurs Milann (11 mois) ont passé des tests PCR afin de savoir s'ils avaient été contaminés par le coronavirus. La raison ? Ils avaient hébergé un ami qui s'est révélé être positif. Le couple a donc désinfecté son penthouse de Dubaï (leur maison est en actuellement en travaux) et tout semblait bien aller. Mais, depuis quelques jours, voilà qu'ils déchantent. Le bébé est tombé malade, le pédiatre chez qui ils l'ont emmené lundi 21 septembre 2020 les a rassurés sur son état de santé, mais les jeunes parents ont tout de même repassé des tests Covid.

Mardi 22 septembre 2020, sur Snapchat, Thomas a pris la parole et filmé l'infirmier qui est venu chez eux afin de leur faire passer des examens. Selon lui, il y a de fortes chances pour qu'ils aient été infectés. Leurs symptômes sont assez parlants. Face à la caméra et en toussant, il a expliqué : "On est épuisés, on a des courbatures, mal à la tête et de la fièvre." C'est vrai que ça fait beaucoup ! Puis, le papa explique que Milann "est très malade depuis 15 jours" et qu'il "nous l'a filé" et que "ça s'est développé plus tard".

Nabilla et Thomas n'ont à présent plus qu'à patienter. En tout cas, s'ils ont vraiment le Covid, ils peuvent se dire qu'ils ont la chance de ne pas avoir développé de trop forts symptômes !