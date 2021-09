Nabilla et Thomas Vergara : Une sortie avec Milann complètement gâchée, catastrophe à Dubaï !

La joie aura été de courte durée... Sur son compte Snapchat, Nabilla a expliqué qu'elle préparait une sortie au parc aquatique avec son mari, Thomas Vergara et leur fils Milann, âgé d'un an et demi. "On va au Water Park, hier on lui a promis et il a bientôt 2 ans donc la première chose qu'il m'a dit quand il s'est réveillé c'est 'Water park'. On a voulu esquiver et remettre ça à demain parce qu'aujourd'hui c'est congé et il y a du monde partout", a expliqué la jolie brune de 29 ans, qui n'avait apparemment pas le coeur à cela mais a voulu faire plaisir à son fils.

Après quelques temps à barboter dans l'eau avec leur enfant et à faire du toboggan, le couple a du rentrer chez lui dans la précipitation. En effet, le ciel s'est assombri d'un coup et une tempête a fait son apparition ! Un phénomène météorologique auquel les Dubaïotes sont certainement habitués mais qui a impressionné Nabilla et Thomas Vergara. "On était tranquillement au parc, il y avait un grand soleil et là il y a une tempête de sable qui s'est levée. c'est incroyable ! On voit même plus les tours", a commenté l'influenceur qui fêtait ses 35 ans il y a quelques semaines. Téléphone en main, il a filmé le ciel gris, tandis que Nabilla, Milann et lui sortaient du centre aquatique.

Une fois chez elle et à l'abri, Nabilla a également filmé la tempête de l'intérieur. "On a dû rentrer en urgence", écrit-elle sur le réseau social, tout en montrant les hauts buildings qui sont à peine visible. En plein dans les cartons, l'influenceuse a confié qu'elle avait hâte de retrouver sa maison, encore en travaux. "Il y a des cartons partout. Ici on arrive en fin de contrat donc on va partir, sauf que la maison ne sera pas prête le 30 septembre mais le 10 octobre. Avec un peu de chance, on pourra faire l'anniversaire de Milann chez nous. On croise les doigts !"