Nabilla : Invitée surprise de la finale de Danse avec les stars, pour soutenir son protégé

Le 26 novembre 2021, le gagnant de la 11ème saison de Danse avec les stars a enfin été révélé ! Grand favori de l'émission, Bilal Hassani et son partenaire Jordan ont affronté Tayc et Fauve Hautot en finale sur le plateau de TF1. De passage à Paris, Nabilla n'aurait raté pour rien au monde le show et les performances de son ami Bilal qui a effectué ce soir-là une valse et un contemporain. La maman de Milann était présente dans le public pour soutenir l'interprète du titre Roi et a partagé les coulisses de l'émission en story de son compte Instagram. "Gooo Bilal" écrit-elle, très fière du parcours de son petit protégé.

Lors de l'émission, Camille Combal n'a pas manqué de souligner la présence de Nabilla dans le public, mais également de son mari Thomas Vergara. Une apparition très furtive du couple pendant l'ultime prime de la saison 11 de Danse avec les stars animée par Camille Combal.

Finalement, c'est Tayc qui a remporté l'émission avec 56% des voix. Déjà très heureux d'être parvenu en finale, l'ex de Cassem a fêté la fin de l'émission en allant danser dans une boite de nuit parisienne.

Un peu plus tard dans la soirée, le chanteur a tenu à remercier ses fans, ses proches et son partenaire de danse pour cette merveilleuse aventure. "Merci. Merci les Habibies, merci à tous pour votre soutien, chaque jour pendant ces 11 semaines. Je commence à peine à réaliser ce qu'il vient de se passer. (...) Merci à Jordan, je n'aurais pas pu imaginer faire aventure avec quelqu'un d'autre que toi.(...) Je suis tellement fière !" a-t-il écrit.

Ami proche de Nabilla, Bilal Hassani faisait d'ailleurs parti de la liste des invités de son mariage célébré le 6 juillet dernier au château de Chantilly. "Un moment si beau" avait résumé le chanteur qui avait félicité les époux avec de tendres mots sur Instagram. "Quel honneur d'avoir pu vivre ce moment magique. Merci Nabilla et Thomas de nous avoir invité, mon amoureux et moi, à ces renouvellements de voeux et d'avoir pu nous faire ressentir autant de frissons. Tant de magie et d'amour tout au long de cette journée. Vive les mariés et vive l'Amour." avait-il confié, très reconnaissant.

Côté audiences, la finale de Danse avec les stars saison 11 a attiré 4,23 millions de téléspectateurs, soit 21,2% du public.