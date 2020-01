Nabilla, Jesta, Mélanie Da Cruz... Fiançailles et mariages à profusion

Love is in the air... Voilà ce qui nous vient à l'esprit lorsqu'on fait le bilan de l'année pour les vedettes de télé-réalité. Eh oui, fini les batailles de couples, les clashs entre ex et les techniques de drague improbables, place désormais à l'amour, le vrai. En effet, alors que leurs aventures sur le petit écran sont suivies depuis de nombreuses années, certains candidats emblématiques ont décidé de passer un nouveau cap dans leur vie et de se marier.

Nabilla par exemple a dit "oui" à son compagnon de longue date Thomas Vergara. Après avoir survécu à des crises terribles, comme l'attaque au couteau, le couple s'est finalement marié à Londres le 7 mai 2019. "Je t'aime, merci d'être aussi gentil et patient même si c'est pas toujours facile en ce moment... #engagement #pourlavie." inscrivait la jolie brune de 27 ans sur Instagram, encore enceinte de son petit Milann à l'époque. Aujourd'hui, ils continuent de filer le parfait amour à Dubaï.