Nabilla, manipulatrice et méchante : Jazz l'accuse et l'insulte, la bombe réplique sèchement

Très vite, Jazz a supprimé ses stories. Mais le mal était fait et certains internautes avaient enregistré les images. La maman de Chelsea (2 ans et demi) et Cayden (1 an) a donc dû se justifier mercredi 25 novembre, sur Snapchat. "J'ai fait une connerie "Je n'en pouvais plus. Un trop plein de personnes m'attaquent constamment et toujours par derrière. Ils veulent me mettre des bâtons dans les roues. Et l'accumulation m'a fait péter un câble. Ca fait des mois qu'il y a un complot. On me fait toujours des histoires et je ne comprends pas pourquoi. Tous ont une belle vie donc je ne comprends pas pourquoi s'obstiner sur moi. (...) Il y a toutes les choses que ces personnes vont dire à des blogueurs. J'ai fait une collab avec Fendi avec ma fille et ces mêmes personnes ont appelé la marque pour leur dire de ne pas collaborer avec moi donc tout s'est stoppé... Je ne fais jamais ce genre de choses même si je ne les aime pas. Eux c'est continuellement. Donc l'autre jour quand j'ai vu mon coiffeur avec les filles [Nabilla et Manon Marsault, NDLR]) je n'ai pas compris. Et quand je vois d'un coup qu'il m'a unfollow ainsi que mon assistante et ma soeur, je n'ai pas compris. Il m'a dit que sa nouvelle cliente lui a demandé de nous supprimer. Pourquoi ?"

Nabilla répond et se moque

Jazz assure que Nabilla et ses autres rivaux usent toujours du même stratagème : l'attaquer indirectement afin de lui nuire. Et elle assure qu'elle ignore pour quelle raison les relations se sont tendues entre la maman de Milann (1 an) et elle. "Je ne leur ai fait aucun mal. Plusieurs fois, on a essayé de calmer les choses par des intermédiaires en commun. (...) A une époque c'est allé loin, elle a demandé à des gens de me mettre des coups de pression. Aujourd'hui par exemple, quand elle réserve quelque part, elle demande au restaurateur de ne pas réserver une table pour nous et si on est là de ne pas venir. Pour moi, c'est des trucs de gamin. C'est juste de la méchanceté gratuite. J'ai du mal à m'habituer à mon monde. Dans mon monde, il faut être vicieux, malin et ne rien dire de travers. Je ne sais pas le faire. Du coup au final, j'ai pété un câble", a-t-elle poursuivi. Puis, une fois de plus, elle a assuré qu'elle regrettait d'avoir insulté Nabilla. "C'était stupide", a-t-elle conclu.

Sans surprise, la femme de Thomas a été mise au courant de ces explications. "C'est dingue les absurdités que je peux lire ... désolant. La mythomanie se soigne c'est très grave", a-t-elle répondu sur Twitter. Elle s'est ensuite moquée de Jazz sur Snapchat : "Oui bonjour Dior, c'est Nabilla, la patronne de toutes les marques françaises. Il faut tout de suite virer Charlize Theron, c'est une très mauvaise idée. Sinon je vous bloque sur Instagram."