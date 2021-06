Nabilla mariée à Maeva Ghennam : une alliance en or et diamant pour sceller leur union !

Après un séjour de rêve aux Maldives avec son mari Thomas Vergara et leur adorable petit garçon Milann (1 an), Nabilla est de retour à Dubaï, où elle s'est installée il y a plus d'un an. Lundi 14 juin 2021, la brunette de 29 ans a passé la soirée avec son amoureux, Maeva Ghennam et Akram, l'ami et assistant de cette dernière. L'occasion pour Nabilla d'offrir un cadeau de taille à la star des Marseillais de W9.

Comme partagé sur Snapchat, c'est à l'Amazonico, un restaurant de spécialités d'Amérique latine et situé en plein quartier des affaires à Dubaï, que le quatuor prend place. Durant le dîner, Nabilla annonce une surprise à Maeva Ghennam. C'est alors qu'elle lui offre une jolie boîte rouge aux détails or de la maison Cartier. L'ex-meilleure amie de Carla Moreau ouvre alors ce précieux cadeau et n'en croit pas ses yeux : c'est une sublime bague ! Nabilla a opté pour le modèle "alliance love", une bague signature de la marque en or 18 carats et sertie d'un diamant... vendue au prix de 2110 euros !

Nabilla et Maeva Ghennam "mariées", une alliance officialise

"Regardez ma femme, elle m'a fait un cadeau. Toi aussi tu veux m'épouser ? Parce que je l'ai épousée moi pour son anniversaire ! Oh je meurs elle est trop belle !", lance Maeva Ghennam en découvrant le joyau. Et Nabilla de confirmer leur union : "Voilà, maintenant on est mariées !" Après avoir officialisé cette union entre amies, les deux brunettes se sont déhanchées sur Hips don't lie de Shakira et ont fait le show toute la soirée avant de finalement chacune regagner son domicile, avec Akram pour Maeva Ghennam, avec Thomas Vergara pour Nabilla.

Une alliance, c'est un drôle de cadeau que la jeune maman offre à son amie. Surtout que Nabilla s'apprête à célébrer une nouvelle fois son mariage avec Thomas Vergara, au château de Chantilly dans l'Oise. Rappelons que le couple s'est uni une première fois en mai 2019 à Londres, en très petit comité, et souhaite désormais célébrer son amour en grande pompe. L'union avec Maeva Ghennam est symbolique de leur amitié, mais Nabilla le sait, l'homme de sa vie est bel et bien Thomas Vergara, avec qui elle est en couple depuis près de 10 ans.