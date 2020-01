Nabilla nue dans son bain avec Milann : tendre peau à peau dans la mousse

Milann est seulement âgé de 3 mois et déjà, il partage son temps entre Dubaï, Los Angeles et Paris. Avec ses parents Nabilla et Thomas Vergara, le petit garçon profite aujourd'hui d'une pause détente dans un palace parisien.

Rien de surprenant à voir Nabilla poser dénudée maintenant qu'elle a retrouvé son poids pré-natal : 55,4 kilos. Jeudi, elle a en effet laissé exploser sa joie sur son compte Snapchat : "Je vais pleurer, je suis retombée à mon poids initial. La balance, elle n'y croit pas. Mais c'est moi ! C'est le poids que j'avais avant le bébé ! J'ai perdu à peu près 2 kilos en deux jours. Je vous cache pas que je n'ai pas trop mangé en ce moment." Pour rappel, la jeune maman avait pris "à peu près 16 kilos" lors de sa grossesse. Déterminée à se remettre en forme rapidement, elle avait réussi à perdre plus de 7 kilos en deux semaines grâce à un rééquilibrage alimentaire et la pratique régulière du sport.

