Nabilla, son mari Thomas accro à sa console : elle trouve une solution radicale

Depuis plusieurs jours maintenant, Nabilla se sent délaissée par son époux Thomas Vergara. Après s'être pourtant rabibochée avec lui suite à de multiples disputes survenues pendant le confinement, ce dernier lui préfère désormais... sa console de jeux vidéos. En effet, l'influenceur passe ses journées et ses soirées devant son écran pour disputer des matchs de foot en ligne. Une nouvelle lubie qui ne plaît pas du tout à sa compagne, laquelle a tout essayé pour l'empêcher de jouer.

La maman de Milann a d'abord essayé de faire fuir ses camarades virtuels en prenant sa place dans le jeu et en les menaçant de ruiner leur vie : "Toi je vais aller chez toi, je vais tout casser chez toi, je vais tout casser chez vous, vous allez arrêter de me ruiner tous les soirs à me casser les couilles, bande de malades", s'était-elle écriée le 24 mai dernier.

Mais cela n'aura pas suffi à éloigner Thomas de ses écrans. Pire encore, le jeune homme s'est lancé dans l'organisation d'un énorme tournoi FIFA attendu ce dimanche 31 mai 2020, et auquel participera notamment le chanteur Jul, le footballeur Adil Rami ou encore le candidat des Marseillais Paga. "Dimanche, très grand tournoi en perspective !!! Les plus grandes équipes sont réunies", a-t-il indiqué sur Twitter. Un nouveau pied de nez à sa moitié qui s'est empressée de réagir. "Nan mais je rêve ??? Tu vas t'arrêter quand ?", lui a-t-elle adressé sur le réseau social, très agacée.

Mais là encore, son coup de gueule aura été vain puisque Thomas est bien décidé à passer la soirée sur sa console. À cours d'idées, la future tata ne voit plus qu'une seule solution à son problème, et celle-ci est radicale ! "Olala il m'a rendue folle avec le tournoi là, ça y est il se prend pour je sais pas qui...", a-t-elle d'abord confié sur Snapchat. Déterminée à avoir le fin mot de cette histoire, elle poursuit : "Je m'en fous je vais débrancher ce soir mais il le sait pas, je vais juste débrancher la wifi. Je suis désolée je lui ai dit quarante fois 'c'est bon, c'est bon', il ne veut pas comprendre et en plus il me nargue en faisant des snaps et en parlant du tournoi donc là je vais débrancher la connexion wifi, il pourra jouer en 3G s'il veut, il n'y a pas de problème". Ira-t-elle réellement jusque-là ? Réponse ce soir...