Nabilla trahie et abusée financièrement : blessée par des proches, elle raconte pour la 1re fois

Nabilla est très bien entourée. En plus de son mari Thomas Vergara et leur fils Milann (1 an), la belle brune de 28 ans est proche de sa famille et a un cercle d'amis restreint. Sur Snapchat ce jeudi 15 octobre 2020, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue businesswoman dit au revoir à sa meilleure amie venue lui rendre visite à Dubaï, où elle vit désormais, et explique pourquoi elle a si peu de copines. Une histoire pas très joyeuse...

Avant le succès, Nabilla pouvait compter sur de nombreuses amies. Mais en 2013, lorsque sa carrière a décollé, plus personne... "J'ai perdu plein de copines quand j'ai été connue, se souvient-elle. Quand j'ai connu la gloire ça a été difficile. Il y a plein de copines qui pensaient que je les délaissais alors que j'étais pas forcément bien à ce moment-là, je vivais des choses pas très cool et elles pensaient que j'étais au top et que je les négligeais. Il y a pas mal de personnes qui m'ont fait des choses pas sympas comme parler à la presse, dire des choses sur moi, des choses privées qu'elles seules savaient, pour gagner de l'argent. Elles vendaient ces informations à la presse pour me salir. Ce sont des choses qui m'ont vraiment blessée, c'est pour ça que j'ai perdu beaucoup d'amies."

Nabilla : "Je ne suis pas une banque !"

En parallèle de ces vieilles amies qui balançaient son intimité aux médias, Nabilla a dû faire face à des profiteuses qui en voulaient à son argent. "Je suis quelqu'un de fidèle en amitié, je les ai toujours aidées que ce soit dans la vie ou financièrement. J'ai un grand coeur, tout le monde le sait, et je partage tout. J'ai toujours aidé les gens que je pouvais, ma famille, mes amis, de toutes les manières possibles. Mais il y a des gens qui en veulent toujours plus, regrette la jolie brune. À un moment donné, je ne suis pas une banque. J'ai ma famille et si tu es avec moi, c'est parce que tu m'aimes, pas parce que je suis connue ou que j'ai de l'argent."

Et de poursuivre : "Je me suis rendue compte qu'il y avait des personnes qui étaient néfastes. Le succès n'apporte pas que du bon, il y a énormément de choses qui ne sont pas faciles. On perd beaucoup d'amis. Certains pètent un câble, ils veulent vous trahir, qui sont jaloux, d'autres veulent de l'argent."

De sa jeunesse, Nabilla a gardé une amie, une certaine Jessica. "C'est mon amie depuis l'école, depuis que j'ai 8 ans, on est vraiment meilleures amies. on ne se voit pas souvent mais on se parle souvent au téléphone", lance-t-elle. Enfin, elle fréquente d'autres amies qu'elle ne peut présenter à ses followers... "Sur mon chemin, je me suis fait plein de nouveaux amis. Des personnes que je ne filme pas car elles ne sont pas de ce monde-là, travaillent dans des métiers haut placés et ne veulent pas forcément apparaître", conclut-elle.