Nagui looké et complice avec Mélanie Page, pour son ami Christian Louboutin

Christian Louboutin investit le palais de la Porte-Dorée, à Paris, du 26 février au 26 juillet avec L'Exhibition(iste) une rétrospective de sa carrière. Celui à qui l'on doit les fameuses semelles rouges expose ses premières créations, mais aussi de bien plus récentes.

Dans la soirée du lundi 24 février, à l'occasion du lancement de la Fashion Week de Paris, le vernissage de l'exposition a été organisé en présence de Christian Louboutin et de nombreuses personnalités, Fanny Ardant, Monica Bellucci, Arielle Dombasle, Pierre Niney... mais également Nagui et sa femme Mélanie Page. Leur présence ne devait rien au hasard.

L'animateur de 58 ans, que l'on retrouve sur France 2 avec ses émissions Tout le monde veut prendre sa place, N'oubliez pas les paroles ou encore Taratata, mais aussi sur France Inter avec La Bande originale, s'est fait remarquer avec son look. Adepte des chaussures colorées de Christian Louboutin, Nagui était ce soir-là chaussé de baskets rouges, sans aucun doute issues de la maison et portait une veste bicolore. Il est apparu complice avec son épouse. Mélanie était vêtue d'une petite jupe noire, d'un pull beige et d'un long manteau.

Christian est un ami maintenant

En février 2018, lorsque les caméras de Quotidien (TMC) l'avaient suivi toute une journée, Nagui avait révélé sa passion pour les chaussures. Les caméras avaient filmé son impressionnante collection dans sa loge. "Y a de tout, de la brillante, de la multicolore, de la pointue, de la piquante", avait commenté Yann Barthès en plateau, face à Nagui. L'animateur de Quotidien avait voulu en savoir plus sur la passion de son invité et sur la raison pour laquelle il avait des chaussures cloutées pour son passage sur TMC. "Je n'avais pas envie d'être en costume bleu avec une cravate, et je me suis dit qu'il fallait mettre une touche d'originalité quelque part. Et elles sont extrêmement confortables et originales et j'aime leur créateur", avait expliqué Nagui, indiquant que Christian Louboutin était devenu l'un de ses amis. Nagui ne pouvait donc pas manquer le vernissage de L'Exhibition(iste) au palais de la Porte-Dorée.