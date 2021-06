Nagui moqué par l'écrivain Nicolas Rey, sa réponse bien sentie

Samedi 5 juin 2021, Laurent Ruquier animait un nouveau numéro d'On est en direct sur France 2. Comme à son habitude, l'animateur a réuni sur son plateau un large panel de personnalités, toutes plus différentes les unes que les autres. Des artistes musicaux comme Lola Dubini et Patxi, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe ou encore les actrices Charlotte de Turckheim et Sara Forestier sont tous venus parler de leur actualité. Sans oublier les écrivains Frédéric Beigbeder et Nicolas Rey bien sûr. Ce dernier a particulièrement retenu l'attention en faisant la promotion de son nouveau livre, La Marge d'erreur. Un ouvrage dans lequel il fait référence... à Nagui.

En effet, l'écrivain a fait de son personnage principal un fan de l'animateur et de son émission Tout le monde veut prendre sa place. Détail que n'a pas manqué de relever Laurent Ruquier. Nicolas Rey en a alors profité pour faire preuve d'un discours ironique piquant à l'égard de Nagui. "J'aime bien Nagui, parce qu'il défend des causes, il s'engage, c'est un révolté, un rebelle. Il n'aime pas le cancer. Il n'aime pas les femmes violées. Il y va, il tape fort", a-t-il déclaré suscitant les rires du reste des invités.

Celui qui n'a pas ri en revanche, c'est le mari de Mélanie Page. Il a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'il avait fait l'objet de moqueries grâce à un internaute sur Twitter qui le défendait en taxant Nicolas Rey de "bien-pensant donneur de leçons autoproclamé insupportable". L'internaute reprenait au passage les propos de l'écrivain, ce qui a inspiré Nagui pour ajouter : "Ni les pollueurs, ni les méchants, ni les gros cons surtout."