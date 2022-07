Nagui : Son ex Marine Vignes s'illustre en bikini, sa "ligne superbe" impressionne

Qui a dit qu'il pleuvait tout le temps en Bretagne ? Marine Vignes a assurément fait taire les mauvais langues ces derniers jours en documentant son séjour dans le Finistère où il fait actuellement bon vivre. Sur Instagram, la belle animatrice est même allée jusqu'à se dévoiler en bikini, ironisant sur le fait qu'elle pourrait très bien se trouver aux Seychelles.

En effet, captée tout sourire en train de grimper des rochers pieds nus, elle met en avant son physique impressionnant à 49 ans dans un maillot de bain deux pièces mauve issu de la marque Re.Sea et affiché au prix de 175 euros sur le site officiel. Marine Vignes a accompagné le tout d'une casquette Ron Ron Paris, la griffe d'Agathe Lecaron, qu'il est possible de se procurer pour 40 euros. Un look de plage réussi somme toute qui en a fait craquer plus d'un. "Ok bombas", "Super jolie et happy Marine", "Ta ligne est superbe", "Wahouu quelle canon !", "Eternellement jeune et belle", "Le sport rapporte de fameux résultats", peut-on lire en commentaires.