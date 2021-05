Naomi Campbell maman : confidences sur la naissance surprise de sa fille

C'est la grande nouvelle du moment : Naomi Campbell est devenue maman ! Le mannequin international semble avoir fait appel à une mère porteuse pour accueillir sa fille. Dans un épisode de son émission No Filter with Naomi diffusé le 25 mai 2021 où elle discute avec le DJ D-Nice, elle évoque la naissance de son bébé.

"La musique pour moi s'écoute dans les moments les plus spéciaux. Tu sais, je viens juste de devenir maman. J'écoutais Bob Marley quand elle est née. Ce sont mes racines, tu sais", explique Naomi Campbell, qui a des origines jamaïcaines. La Britannique a tenu à remercier ses fans pour leurs félicitations envoyés pour la naissance de sa fille et pour son 51e anniversaire, célébré le 22 mai dernier. "Merci à vous pour vos voeux d'anniversaire... et pour le nouveau chapitre de ma vie en tant que mère, je suis honorée et fière", a remercié le top.